Москва, 8 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Цены на непродовольственные товары в 2021 году растут быстрее, чем изменяются цены на рынке в целом и цены на продукты питания, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Товары на полках в магазине

«Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре по сравнению с началом года составил 6,29%, что почти на 1 пп. превышает значение общего индекса потребительских цен.

Вместе с тем темпы роста цен на эту продукцию замедляются. Если за период июнь-июль цены прирост индекса потребительских цен по этой группе товаров составил 0,8%, за период июль-август 0,84%, то с августа по сентябрь указанный показатель увеличился на 0,68%.

То есть, скорее всего, как и ожидалось, пик роста цен пройден, в том числе и на непродовольственные товары. Но даже с учетом торможения инфляционных процессов в годовом измерении можно ожидать, что непродовольственная инфляция превысит 7% рубеж.

В отраслях, испытывающих особые трудности с предложением продукции, обусловленные сбоями в цепочках поставок, рост цен будет выше среднего значения непродовольственной инфляции.

Так, по некоторым прогнозам рост цен на автомобили в 2021 году может достигнуть 25%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России ожидает рост цен на непродовольственные товары в стране на 7,2% к концу 2021 года.

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