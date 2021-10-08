Москва, 8 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Московский планетарий начнёт работу после проведённой модернизации, сообщает 8 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Okras Московский планетарий

Открытие состоится 10 октября. Работы проводились в Большом звёздном зале. Уточняется, что улучшилось качество изображения на 25-метровом куполе-экране.

«Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы, — прокомментировал событие гендиректор планетария Геннадий Тимофеев. — Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра».

Как сообщало ИА REGNUM, Луна пройдёт фазу новолуния и в ночь на 9 октября, когда ожидается пик активности метеорного потока Драконид, свет естественного спутника Земли не будет мешать наблюдениям. При этом на широте Москвы условия для наблюдения будут гораздо лучше, чем в Крыму.