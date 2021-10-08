Москва, 8 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Повышение стоимости контрактов на капитальный ремонт до 25% уже в 2021 году — запредельно опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил депутат Госдумы VII созыва Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Шеин

«Во-первых, это очень такая вещь спорная с точки зрения коррупционного законодательства. Во-вторых, лиха беда начало, то есть начнут с системы капремонта, а продолжат по той же самой логике многомиллиардными госконтрактами по мостам, дорогам, стройкам: какая разница — там стройматериалы — здесь стройматериалы», — рассуждает Шеин.

В целом он уверен, что тенденция — «запредельно опасная, но с точки зрения бюджетных отношений».

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства РФ, согласно которому до конца 2021 года цены контрактов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут пересматриваться из-за удорожания строительных материалов. Стоимость контракта может увеличиться не более чем на 25%.