Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привилось более полумиллиона человек. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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С начала массовой вакцинации населения в регион поступил 906 551 комплект отечественных вакцин от COVID-19. На данный момент привито 586 700 жителей Ленобласти. Полностью прошли вакцинацию 546 780 человек.

«В предыдущие сутки привит 3637 человек, в том числе 1165 человек закончили вакцинацию», — уточнили в ведомстве.

Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 августа 2021 года составляла 1 млн 903 тыс. человек, включая несовершеннолетних, которым прививка от COVID-19 пока не делается.