Москва, 8 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Компания Lexus представит внедорожник Lexus LX нового поколения 13 октября 2021 года. Об этом говорится в видео, которое опубликовано на канале Lexus Europe в YouTube.

Lexus Lexus LX нового поколения

Внедорожник LX нового поколения будет представлен в Музее современного искусства «Гараж» в Москве в 19:30.

Пока нет подробностей о новинке. Судя по видео, модель получит новый дизайн экстерьера, измененные задние фонари, которые соединяются между собой узкой светодиодной полосой.

По предварительной информации, новинка получит четыре «движка». Прежний 5,7-литровый двигатель мотор V8, шестицилиндровый турбированный агрегат объёмом 3,3 л, а также гибридная силовая установка 500h. Самой мощной будет версия с 3,5-литровым турбированным V6 производительностью 422 л. с.

Напомним, в список оснащения нового Lexus NX войдут: светодиодный фонари, комплекс активных систем безопасности Lexus Safety System+ и система бесключевого доступа.

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