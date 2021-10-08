Лондон, 8 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского «Зенит» Сердар Азмун может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом 8 октября сообщает Goal.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

По информации источника, «Арсенал» рассматривает возможность приобретения 26-летнего иранского форварда в качестве замены французскому нападающему Александру Ляказетту, контракт которого истекает летом 2022 года.

Напомним, Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.