Воронеж, 8 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Воронеже крупные кислородные концентраторы из строящегося онкоцентра передадут в «Электронику» и областную больницу. Как сообщает ИА REGNUM, такое распоряжение поступило от главы региона Александра Гусева.

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К концу следующей недели концентраторы подадут первый кислород на ковидные койки. На эти цели губернатор выделил 40 млн рублей. Также Минпромторг выделил региону 200 дополнительных мобильных концентраторов. После их передачи и установки воронежские медики будут располагать почти 600 мобильными концентраторами.

«За всё, что касается кислорода для воронежских ковидных пациентов, спрошу лично, строго и без малейшей возможности подчиненных для отговорок. Никаких «это не получилось» мной не принимается», — заявил Александр Гусев.