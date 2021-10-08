Ташкент, , 12:30 — REGNUM Афганистан должен стать не препятствием, а мостом для укрепления «взаимного сотрудничества между Центральной и Южной Азией». Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов журналистам.

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«Этому будут способствовать трансафганские транспортно-коммуникационные проекты, которые мы намерены и далее продвигать совместно с нашими международными партнерами», — сообщил он.

Камилов указал, что реализация инициатив Узбекистана необходима для решения ключевых проблем обеспечения безопасности и выстраивания механизмов долгосрочного сотрудничества стран двух регионов.

«В связи с этим продолжается совместная с партнерами работа по принятию специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Решаются вопросы продвижения межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах», — подчеркнул дипломат.