Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ростовской области коечный фонд на пределе — осталось 9% свободных мест в ковидных госпиталях. Такие данные приводит донской минздрав 8 октября.

Сергей Строителев ИА REGNUM Некоторые молодые люди вынуждены делить койку

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В настоящее время число госпитализаций пациентов с COVID-19 остаётся высоким. Занят 91% развёрнутых коек, пишет портал Don24.ru. 32 ковидных стационара на Дону рассчитаны на 4 894 пациента.

В настоящее время в регионе работают 32 моногоспиталя, восемь из них — в Ростове-на-Дону. В случае необходимости власти намерены расширить коечный фонд.