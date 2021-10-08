Салехард, 8 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 108 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 октября 51 295 заражений коронавирусом. Выздоровели 49 223 человека, 701 пациент с COVID-19 скончался (на три человека более, чем днём ранее).