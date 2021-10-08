Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за роста количества госпитализаций пациентов с COVID-19 дополнительно развернули еще 190 коек. Всего на данный момент в стационарах региона подготовлено более 1900 тыс. таких мест. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре

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За последние сутки в Ленобласти было госпитализировано 188 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. С конца сентября количество госпитализированных пациентов выросло в два раза. Из-за этого, начиная с первого дня октября, в региональных стационарах разворачиваются дополнительные койки. Так, если 1 октября коек было 1799, то уже 8 октября их количество достигло 1989. Из них на данный момент 461 свободна (23,18%).

«На ИВЛ на койках COVID-19 находится 45 пациентов», — уточнили в комздраве региона.

В настоящий момент коронавирусные койки развернуты в Ленинградской областной клинической больнице, в федеральном многопрофильном лечебно-профилактическом учреждении ЦМСЧ-38 и в 11 стационарах в разных районах Ленобласти.

Отметим, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 255 новых носителей SARS-CoV-2, что на два случая больше, чем днем ранее. Наибольшее число инфицированных, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в крупных городах — Кириши (19), Тихвин (13), Мурино (12), Гатчина (11), Сертолово (10).

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 71 139 областных жителей. Из них выздоровели 53 276 человек, в том числе за минувшие сутки в связи с выздоровлением были выписаны еще 121 житель. Умерло 2487 заболевших, в том числе за прошедший день было зарегистрировано еще два летальных исхода.