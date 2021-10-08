Ясный, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ясненском городском округе Оренбургской области посмертно за отвагу наградили водителя автомобиля Пожарно-спасательной части пожарного Александра Стаценко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«В 2019 году, работая в тяжелейших условиях, ведя неравную борьбу с огненной стихией, Александр Васильевич осознанно пошёл на риск. Он погиб при исполнении служебного долга, но в итоге пожарным удалось отстоять жилые дома и не допустить огонь до посёлка Акжаровский», — сказали в ведомстве.

По словам главы муниципального образования Татьяны Силантьевой, для жителей посёлка и всех оренбуржцев подвиг Александра Стаценко навечно останется примером мужества.

Александр Стаценко указом президента России посмертно награждён государственной наградой — медалью «За отвагу на пожаре». Ее в тожественной обстановке передали матери погибшего пожарного.