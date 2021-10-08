Курск, , 12:23 — REGNUM В пятницу, 8 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочей поездкой посетил Курск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, его сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Михаил Мишустин Nalog.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин побывал на проспекте Дериглазова и на стройке нового инфекционного госпиталя.

Мишустин посетит объекты социальной и производственной сфер. Также он проведет встречу с губернатором Курской области Романом Старовойтом.