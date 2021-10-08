Кемерово, 8 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области по поручению губернатора Сергея Цивилёва будет учреждена новая награда для тех, кто во время Великой Отечественной войны трудился на шахтах, заводах и в колхозах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

«Учреждение новой региональной награды — дань памяти и глубокого уважения к героическому труду кузбассовцев, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны. Поручаю разработать и согласовать её с общественностью в кратчайшие сроки», — сказал губернатор.

Он напомнил, что два кузбасских города — Кемерово и Новокузнецк — получили федеральный статус «Город трудовой доблести».

Планируется, что новой медалью отметят более 6 тысяч тружеников тыла, проживающих (зарегистрированных) в регионе, не менее шести месяцев проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.