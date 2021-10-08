Джакарта, , 12:21 — REGNUM Правительство Индонезии перенесло национальный праздник Мавлид пророка Мухаммеда с 19 на 20 октября 2021 года, сообщает Kompas.

Женщины в масках. Индонезия (сс) muhammad adil

В министерстве религии Индонезии заявили, что день рождения пророка Мухаммеда приходится на 19 октября 2021 года, изменилось только время празднования.

Власти Индонезии считают необходимым изменить праздничные дни, чтобы снизить мобильность и вероятность заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 в Папуа заявили, что в настоящее время в ходе XX национальной недели спорта выявлено 57 случаев заражения коронавирусом.

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