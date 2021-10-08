Москва, 8 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Большинство работающих жителей России (62%) толерантно относятся к ВИЧ-инфицированным коллегам. С 2016 года число граждан, готовых общаться с коллегой с ВИЧ-инфекций выросло на 6%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Ограничат контакты с ВИЧ-инфицированным коллегой по работе 14% опрошенных. Вообще перестанут с ним общаться 2%. Затруднились ответить 22% респондентов.

Чаще всего спокойно реагируют на наличие ВИЧ-инфекции у коллеги сотрудники в офисах Москвы (70%), Санкт-Петербурга (67%) и Екатеринбурга (66%). Более толерантны к ВИЧ-статусу женщины, чем мужчины — 66% против 57%.

Опрос проведен 22−29 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 417 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России оставётся напряжённой.

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