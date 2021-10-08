Казань, 8 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 8 октября зарегистрировали 27 640 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 86 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 23 544 ковид-пациента, скончался 781 носитель вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 50 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на семь.

Госпитализировали за прошлый день 39 человек, 47 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 27 носителей вируса, 14 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 11 октября при посещении учреждений общепита, спортивных центров, бассейнов, фитнес-парков, аквапарков, торговых центров площадью свыше 400 кв. метров потребуют предъявить QR-код.

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