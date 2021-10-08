Уфа, 8 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии Дня республики вручил госнаграды работникам предприятий. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Колхозники читают газету. Полтавщина, 1937 г

Сообщается, что званиями, орденами и грамотами были отмечены профессиональные достижения 64 работников организаций, предприятий и учреждений различных отраслей экономики Башкирии.

«В этом зале собрались представители самых разных профессий. Во многом благодаря вашему труду Башкирия успешно развивается, уверенно смотрит вперёд, занимает высокие строчки в разных рейтингах. Каждый из вас — гордость нашей республики. Я признателен рабочим, аграриям, труженикам, руководителям предприятий, организаций, которых мы сегодня чествуем. Спасибо нашим учёным, педагогам, врачам, деятелям культуры, спортсменам. Вы заслужили самые тёплые слова», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин наградил главу Башкирии орденом Александра Невского.