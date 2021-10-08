Москва, 8 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Нефтебуровая промышленная установка может оказаться тем объектом, с которым столкнулась атомная подводная лодка ВМС США класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22). Об этом бывший командующий Балтийским флотом адмирал-подводник Владимир Валуев сообщил 8 октября.

U.S. Navy Подводная лодка USS Connecticut ВМС США

Об инциденте с американской субмариной стало известно накануне. Она 2 октября столкнулась с неким объектом под водой, но не получила критических повреждений. Как сообщало ИА REGNUM, несколько членов экипажа получили травмы.

«Причиной столкновения, скорее всего, могла быть недавно возведенная или еще возводимая нефтебуровая промышленная установка, информация о которой еще не была доведена до сведения командования американским флотом», — сказал Валуев РИА Новости.

По словам адмирала, эта подлодка входит в число самых современных, поэтому вряд ли у неё вышло из строя навигационное оборудование, следствием чего могло стать столкновение с подводным рифом или скалой.

Возможно, субмарина столкнулась с другой подлодкой, но тогда обе они должны были всплыть и осмотреть повреждения. В команде есть травмированные, это означало бы аварийную ситуацию. Кроме того, маловероятно, что подлодка такого класса не заметила приближения другого подводного корабля, добавил он.

Читайте также: Стена, торпеда, Годзилла? Китайцы гадают, от чего пострадала подлодка США