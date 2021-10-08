Токио, , 12:16 — REGNUM Те, кто предложил президенту Путину идею мирного договора с Японией, сработали непрофессионально, во вред нашей стране, с них надо строго спросить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 октября, комментируя высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Флаги России и Японии Minsvyaz.ru

Как сообщалось ранее, Кисида заявил, что мирный договор с Россией «не будет заключен без урегулирования территориального спора».

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« Интересно было бы знать, кто дал японцам этот козырь для влияния на позицию нашей страны в виде «мирного договора». Это абсолютная заманка, путь в западню!

Никакой «мирный договор» с Японией России не нужен. Конец собственно войне был положен 2 сентября 1945 года в связи с капитуляцией Японии, а формально состояние войны между СССР и Японией было прекращено с вступлением в силу советско-японской Совместной декларации в 1956 году. В 10 статьях этого документа как раз и говорится о том, как будут дальше строиться отношения между СССР и Японией в условиях мира. Если сегодня есть необходимость развить понимание этого, то, пожалуйста, можно подготовить и заключить договор об основах отношений.

Это, кстати говоря, был бы полезный документ. Из повестки дня наших отношений с Японией надо убрать фактор постоянной военной угрозы, которая исходит с её территории в связи с размещением на ней военных баз США. Кроме того, Япония должна отказаться от политики реваншизма, территориальных претензий к России.

Если же мы исходим из того, что между нашими странами нужно ещё только заключать «мирный договор», то чего тогда стоит Устав ООН, членом которой является Япония? Членами этой организации могут быть только те страны, которые признали победу союзников и основателей ООН, находятся с ними в состоянии мира. Более того, если между Россией и Японией нет состояния мира, то и для претензий Токио создаётся основа — по крайней мере, логическая.

Итак, те, кто предложил президенту Путину идею мирного договора, сработали непрофессионально, во вред нашей стране. С них надо строго спросить.