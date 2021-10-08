Токио, 8 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Тюнинговое подразделение корпорации Toyota TRD представило свою версию кроссовера Lexus NX нового поколения.

TRD Lexus NX TRD

Toyota TRD получил пакет доработок, который состоит из переднего спойлера, корпуса боковых зеркал, накладок на пороги и заднего диффузора, который заказать в комплекте с выхлопной системой.

Модель также оснащается коваными колесными дисками на 20 дюймов. Кроме того, можно заказать у тюнеров два комплекта распорок кузова, один из которых устанавливается под капот, а второй — в районе подрамника и задней оси.

Напомним, компания Lexus представила модель NX второго поколения в июле текущего года. Модель разработана на базе модульной «тележки» TNGA GA-K. По сравнению с предыдущим поколением модели длина и ширина новинки выросли на 20 мм — 4660 мм и 1865 мм соответственно.

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