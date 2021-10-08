Компания TRD представила свою версию Lexus NX нового поколения
Токио, 8 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Тюнинговое подразделение корпорации Toyota TRD представило свою версию кроссовера Lexus NX нового поколения.
Toyota TRD получил пакет доработок, который состоит из переднего спойлера, корпуса боковых зеркал, накладок на пороги и заднего диффузора, который заказать в комплекте с выхлопной системой.
Модель также оснащается коваными колесными дисками на 20 дюймов. Кроме того, можно заказать у тюнеров два комплекта распорок кузова, один из которых устанавливается под капот, а второй — в районе подрамника и задней оси.
Напомним, компания Lexus представила модель NX второго поколения в июле текущего года. Модель разработана на базе модульной «тележки» TNGA GA-K. По сравнению с предыдущим поколением модели длина и ширина новинки выросли на 20 мм — 4660 мм и 1865 мм соответственно.
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