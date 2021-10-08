Элиста, 8 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Калмыкии выявили нарушения в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В ходе прокурорской проверки выявлено, что в 2019 году Калмыкия получила федеральную поддержку на создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» было заключено более 30 контрактов и договоров на поставку интерактивного оборудования, мебели для учебных пособий и другого инвентаря. Общая сумма предусмотренных средств превысила 25 млн рублей.

Условия контрактов были соблюдены, однако распределить оборудование власти соизволили только спустя пять месяцев.

Прокуратура республики внесла министру образования и науки Калмыкии представление о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.