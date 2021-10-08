Чебоксары, 8 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 87 пациентов. Обновленную статистику публикует 8 октября оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в республике официально выявлено 34 711 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 101. Выздоровели в Чувашии 31 359 пациентов с коронавирусом, в том числе за минувший день вылечились 87 больных.

За сутки жертвами коронавируса стали 12 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах за нарушения масочного режима в общественном транспорте с 6 октября предусмотрены штрафы.

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