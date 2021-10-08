Якутск, 8 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Якутии по региональному проекту «Сохранение лесов», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», закупят 65 единиц техники для тушения лесов и работы в них, а также 150 экземпляров лесопожарного оборудования. Об этом сообщил 8 октября первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Семён Яковлев.

Мария Хлыстунова, Krskstate.ru Новая лесопожарная техника

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По его словам, в рамках нацпроекта также исполняется региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в Вилюйске и Мирном. Эта сфера находится на особом контроле. Идут в рамках графика работы по проекту «Чистая страна».

Шесть объектов находятся в работе по нацпроекту «Жильё и городская среда». На обеспечение чистой водой сёл Якутии в 2021 году потратят 726,62 млн. рублей, в том числе 719,03 млн из федерального бюджета.

«Министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов проинформировал о ходе реконструкции системы водоснабжения в Олекминске, строительства водоочистных сооружений в Покровске, магистральных кольцевых сетей водоснабжения в селах Верхневилюйск и Андреевское, водоснабжения села Бердигестях. В ближайшее время в планах завершение работ в Верхневилюйске. В конце года планируется ввести в эксплуатацию водоочистную станцию в Покровске», — отметили в правительстве республики.

«Особенно актуальными представляются системные усилия государства, направленные на реализацию нацпроектов «Экология», «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение». Президент активно общается с гражданами, что позволяет на фоне системных решений принимать еще и оперативные, корректирующие те или иные конкретные проблемы, которые, по мнению граждан, особенно остро стоят для регионов. Именно такой комплексный подход вселяет уверенность, что общими усилиями мы добьемся решения многих задач», — прокомментировала реализацию нацпроектов сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Как сообщало ИА REGNUM, следующим летом в Якутии возможно возникнет такая же сложная ситуация с лесными пожарами, как в 2021 году. Такое мнение высказывала председатель общественной организации «Общество лесоводов Якутии», заслуженный лесовод РФ Саргылана Аммосова.