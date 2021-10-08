Вашингтон, 8 октября 2021, 12:11 — REGNUM В случае, если Россия попытается использовать нынешнюю ситуацию на рынке газа в Европе в целях политического принуждения, это будет ошибкой. Об этом 8 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит британская вещательная корпорация Би-Би-Си.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
White House

По словам Салливана, Вашингтон давно испытывает обеспокоенность на тему того, что Россия якобы пользуется энергоносителями в качестве инструмента принуждения и политического оружия.

«Мы видели это ранее и, возможно, увидим в будущем. Мне кажется, что Россия совершит ошибку, если попытается воспользоваться этим (инструментом), так как в конечном счете это обернется против нее же», — сказал он.

Также помощник президента США высказал мнение о том, что Россия якобы «должна ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер заявил, что у России должна быть обеспокоенность ситуацией с ценами на газ в Европе, так как она может оказать негативное влияние на репутацию российской стороны как надежного поставщика энергетических ресурсов.