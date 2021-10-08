Уфа, 8 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Актёр национального молодежного театра им. Мустая Карима Евгений Лопатин скоропостижно скончался в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба этого театра.

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Отмечается, что Евгений трудился в театре с 2011 года и был одним из ведущих актеров.

«Сегодня он должен был выйти на сцену в роли Швабрина в новой постановке «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Мы навсегда сохраним в сердце память о хорошем актере и общительном, открытом человеке», — сообщает пресс-служба.

Фонд им. Мустая Карима выразил глубокие соболезнования в связи со скоропостижной смертью актёра Евгения Лопатина.

По информации некоторых СМИ, тело 37-летнего актера обнаружили в гримерной утром. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.