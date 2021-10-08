Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области из больницы сбежал пациент, который получил алкогольное отравление суррогатом. Об этом сообщила глава минздрава региона Татьяна Савинова.

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Министр отметила, что он получил антидотную помощь и самостоятельно покинул стены клиники. В настоящее время пациент задержан и доставлен в полицию.

Напомним, в Оренбуржье в результате употребления суррогатных алкогольных напитков пострадали 33 человека. Из них 17 граждан скончались. Сейчас в стационарах лечатся 13 пациентов, из них семеро — в реанимационных отделениях. Двое оренбужцев получают антидотную терапию амбулаторно.