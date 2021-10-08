Париж, , 12:14 — REGNUM Статус постоянного члена Совета Безопасности ООН — часть суверенитета Франции, передавать его Евросоюзу Париж не собирается. Об этом государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон заявил 8 октября в эфире телеканала BFM.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

«Франция не намерена уступать своё место постоянного члена Совета Безопасности ООН — это часть её суверенитета», — подчеркнул Бон.

Он отметил, что такая ситуация для Европы выгодна. Заявление Бона стало ответом на вопрос о том, готов ли Париж передать Брюсселю постоянное членство в Совбезе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщение о вероятной готовности Франции уступить свое место в СБ ООН Европейскому союзу появилось в британской прессе. Отмечалось, что взамен Париж рассчитывает на принятие его инициативы о создании общей европейской армии. В Елисейском дворце 22 сентября опровергли эту информацию.

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