Кишинёв, , 12:05 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов и их сторонники 8 октября вышли зданием суда в Кишинёве на акцию протеста. Об этом сообщает информационное агентство Eho.

Протест OpenClipart-Vectors

По данным журналистов, участники акции выступают против того, что правоохранители задержали генерального прокурора республики Александра Стояногло. Протестующие пришли с плакатами «Долой диктатуру!», «Свободу Стояногло!» и другими.

Депутаты заявили, что готовы поручиться за генпрокурора и призывают освободить его из-под стражи. Они подписали письмо, в котором заявили о «политическом характере» дела, возбуждённого в отношении Стояногло.

Как сообщало ИА REGNUM, Стояногло 5 октября задержали на 72 часа в рамках антикоррупционного расследования. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Дмитрий Робу. 8 октября суд должен вынести решение о мере пресечения Стояногло.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Гагаузии выступила против задержания генпрокурора Молдавии