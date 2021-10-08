Москва, 8 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Число выявленных за сутки заражений коронавирусом 8 октября составило 27 246 случаев, следует из обновлённой статистики оперативного штаба.

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По сравнению с предыдущими сутками произошло небольшое снижение — 7 октября выявили 27 550 новых случаев. На это повлияло некоторое улучшение ситуации в Москве, где исследования подтвердили 4595 новых заражений, тогда как днём ранее их выявили 5404.

Новые носители вируса обнаружены во всех субъектах страны. Помимо столицы, традиционно возглавившей список субъектов по суточному приросту, в лидерах оказались Санкт-Петербург и Подмосковье — 2501 и 1490 случаев соответственно.

Всего в России, по официальным данным штаба, выявлено 7 717 356 случаев вирусом. При этом более 6,8 млн заболевших уже выздоровели.