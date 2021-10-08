Москва, 8 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Большинство родителей школьников в России (74%) водят своих детей на различные кружи и секции. В основном дополнительно занимают дети от 7 до 12 лет, приводит данные опроса: исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дмитрий Пускин. Дополнительные занятия в школе

Дошкольников родители чаще всего водят на танцы (27%), плавание (22%), курсы подготовки к школе (17%), различные единоборства (16%), гимнастику и рисование (по 11%) и английский я зык (9%).

Самые популярные кружки у школьников 7−12 лет — плавание, единоборства (по 19%), иностранные языки, танцы, рисование (по 16%) и музыка (13%) футбол (10%), гимнастика (7%) и программирование (5%).

Школьники старших классов 13−17 лет чаще дополнительно занимаются иностранными языками (13%), единоборствами и танцами (по 12%), плаванием (11%), футболом и музыкой (по 10%), рисованием и волейболом (по 8%), ходят в театральную студию (5%).

Опрос проведен 2 сентября-6 октября 2021 года. Опрошены 1600 родителей детей от 3 до 17 лет в 667 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России скорректированы правила поддержки организаций дополнительного образования.

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