Костромские депутаты предлагают использовать маткапитал для газификации
Кострома, 8 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на газификацию жилья. Об этом говорится в обращении, подготовленном парламентариями в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
Размер и условия выплаты регионального маткапитала, в отличие от федерального, устанавливает каждый конкретный субъект РФ. В Костромской области при рождении третьего или следующего ребенка семьям выплачивается 200 тысяч рублей. Эти деньги можно вложить в улучшение жилищных условий — приобретение квартиры, строительство дома или погашение ипотеки.
Депутаты полагают, что в этот перечень необходимо включить затраты на внутридомовую газификацию. Затраты на эти работы составляют от 100 до 200 тысяч рублей и могут оказаться неподъёмными для многодетных семей.
В Костромской области действуют меры поддержки на оплату внутридомовой газификации для пенсионеров, малоимущих семей и «одиноко проживающих» граждан. Широкого круга многодетных семей они не касаются.
Справка: в Костромской области имеется 29 районов, муниципальных и городских округов. Газифицированы 12 из них: Кострома, Костромской район, Галич и Галичский район, Волгореченск, Нерехтский, Красносельский, Судиславский, Сусанинский и Буйский районы, село Парфеньево. В настоящее время догазификации подлежит 311 населенных пунктов региона, до конца 2022 года планируется подключить к «голубому топливу» 5 168 домов.