Кострома, 8 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на газификацию жилья. Об этом говорится в обращении, подготовленном парламентариями в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Размер и условия выплаты регионального маткапитала, в отличие от федерального, устанавливает каждый конкретный субъект РФ. В Костромской области при рождении третьего или следующего ребенка семьям выплачивается 200 тысяч рублей. Эти деньги можно вложить в улучшение жилищных условий — приобретение квартиры, строительство дома или погашение ипотеки.

Депутаты полагают, что в этот перечень необходимо включить затраты на внутридомовую газификацию. Затраты на эти работы составляют от 100 до 200 тысяч рублей и могут оказаться неподъёмными для многодетных семей.

«Подключение дома к природному газу можно расценивать как улучшение жилищных условий семьи. При переводе с печного на индивидуальное газовое отопление значительно уменьшаются расходы на топливо. Кроме того, у семьи появляется дополнительная коммунальная услуга — горячее водоснабжение» , — аргументировали свою позицию думцы.

В Костромской области действуют меры поддержки на оплату внутридомовой газификации для пенсионеров, малоимущих семей и «одиноко проживающих» граждан. Широкого круга многодетных семей они не касаются.