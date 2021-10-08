Каргополь, Архангельская область, 8 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Каргополе стартовал I Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкульте региона, на сцене фестиваля выступят творческие коллективы Архангельской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Ростовской областей, Красноярского края и Донецкой народной республики.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Театр

За четыре дня фестиваля жюри предстоит выбрать сильнейший любительский театральный коллектив.

«В Поморье, в городе Каргополе, который является древним центром самобытной северной культуры, на одну сцену выйдут замечательные российские артисты, — заявил директор Дома народного творчества Архангельской области Руслан Боднарук. — Фестиваль будет интересным и многожанровым: в программе — комедии, музыкальные постановки, драматические пьесы и философские притчи».

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 октября в Ярославле на площадке театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле пройдут спектакли III Фестиваля русских зарубежных театров.