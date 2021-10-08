Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в больницах Орска, Ясного и Адамовки на сегодняшний день находятся 13 человек, которые получили отравление алкогольным суррогатом. Состояние трех пациентов медики оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщила 8 октября глава минздрава региона Татьяна Савинова. По ее словам, прогнозы в отношении этих людей пессимистичны.

Mos.ru В больнице

Еще четыре человека в тяжёлом состоянии пребывают в отделениях реанимации. Врачи борются за жизнь пациентов.

Состояние шести оренбуржцев — средней тяжести. Два человека отказались от госпитализации и в амбулаторных условиях получают антидотное лечение.

Министр отметила, что в восточном Оренбуржье осуществляется подворовой обход, чтобы выяснить, кто еще употреблял опасные напитки, и доставить в лечебные учреждения для оказания медпомощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на востоке региона произошло массовое отравление людей контрафактной спиртосодержащей жидкостью. Согласно последним данным, погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело. По нему проходят четверо подозреваемых.