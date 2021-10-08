Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге от болезни COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, скончался 61 человек, сообщили 8 октября в федеральном оперштабе. Это самый большой показатель суточной смертности от ковида в городе с начала осени 2021 года, она была выше только в конце июня и июле текущего года, на пике третьей волны эпидемии.

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Всего за время пандемии в Северной столице скончался от ковида уже 22 321 человек. Это второй показатель смертности среди регионов РФ, после Москвы.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 2501 случай заражения коронавирусом, это на 83 случая больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлению за сутки 2022 человека.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились 639 153 человека, выздоровели 593 040 человек.