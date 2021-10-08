Павловск, Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Женщина, пострадавшая в столкновении автомобилей KIA и Porsche на Садовой улице в Павловске, скончалась в больнице. По факту столкновения иномарок проводится проверка. Об этом 8 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП в Павловске (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло в 15:00 мск 7 октября у дома 20 по улице Садовой в городе Павловск (Пушкинский район Санкт-Петербурга), рядом с Павловским парком. В результате столкновения автомобилей Porsche и KIA пострадала 24-летняя пассажирка последней машины. Девушка была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

«По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, от удара Porsche развернуло поперек обочины, закинув задней частью на KIA. В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что госпитализация понадобилась 33-летнему водителю Porsche, он получил травмы средней степени тяжести. Также, по данным издания, водитель KIA за 2021 год шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД по ст.12.9 ч.2 КоАП РФ («Превышение скорости»).