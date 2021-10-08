Жителей Украины предупредили о сложностях с отопительным сезоном
Киев, 8 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Нынешний отопительный сезон на Украине обещает быть сложным. Об этом 8 октября в ходе выступления в Верховной раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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При этом он отметил, что правительство приложит все усилия для его стабильного прохождения.
«Сезон будет сложный, но правительством приняты меры для стабилизации газопоставок и защиты тарифов», — заверил глава министерства.
Галущенко также пообещал, что власти не будут увеличивать цену на газ для населения.
Напомним, ранее о крайне сложном отопительном сезоне в этом году на Украине заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине уже придумали план спасения страны зимой. Так, на закупку топлива для преодоления дефицита газа в зимний период, который составляет 4 млрд кубометров, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 млрд гривен ($1,8 млрд).