Киев, 8 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Нынешний отопительный сезон на Украине обещает быть сложным. Об этом 8 октября в ходе выступления в Верховной раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Kuzpress.ru Без отопления

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При этом он отметил, что правительство приложит все усилия для его стабильного прохождения.

«Сезон будет сложный, но правительством приняты меры для стабилизации газопоставок и защиты тарифов», — заверил глава министерства.

Галущенко также пообещал, что власти не будут увеличивать цену на газ для населения.

Напомним, ранее о крайне сложном отопительном сезоне в этом году на Украине заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине уже придумали план спасения страны зимой. Так, на закупку топлива для преодоления дефицита газа в зимний период, который составляет 4 млрд кубометров, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 млрд гривен ($1,8 млрд).