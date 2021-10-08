Шолоховский район, Ростовская область, 8 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ростовской области неподалёку от станицы Вёшенской (Шолоховский район) открыли новую экологическую тропу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Протяженность экологического маршрута «Урочище Островное» составляет около 7 километров. По пути предусмотрено пять остановок, где представлено 285 видов растений и животных, в том числе краснокнижные.

Экологический маршрут будет включён в экскурсионную программу государственного музея-заповедника имени Шолохова.