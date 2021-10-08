Стокгольм, 8 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что 10 октября должно пройти в ненапряженной атмосфере, привычной для последнего выходного дня, во внутренней политики Швеции готовятся к трудному воскресному вечеру, поскольку именно в этот день на телеканале SVT состояться дебаты с участием лидеров партий. Об этом 8 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

За два часа восемь самых влиятельных политиков Швеции, в том числе премьер-министр страны Стефан Лёвен, обсудят четыре основных блока, определенные редакцией SVT. Обсуждаемыми темами станут: рынок труда, климат, школьное образование и борьба с преступностью.

«До парламентских выборов осталось чуть меньше года и вскоре после того, как правящие партии представили свои законопроекты по бюджету, а оппозиционные партии — свои теневые бюджеты, для политики наступает захватывающее время», — говорится в анонсе.

Традиционные ведущие дебатов Андерс Холмберг и Камилла Квартофт продолжают штудировать сотни страниц документ и изо всех сил пытаются понять, по каким строкам бюджета партии кардинально не согласны друг с другом.