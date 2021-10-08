Пекин, , 11:58 — REGNUM Китайская Народная Республика получила приглашение принять участие во встрече в Московском формате по Афганистану, сообщил 8 октября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

«Могу подтвердить, что Китай уже получил приглашение российской стороны», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что Власти Китая поддерживают контакты и координацию с Россией и всеми вовлечёнными сторонами по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский формат консультаций по Афганистану существует с 2017 года, в нём участвуют спецпредставители шести государств. Помимо самих афганцев, это представители России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. В 2021 году он состоится 20 октября.