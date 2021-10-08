Екатеринбург, 8 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Бывший первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский стал членом Совета Федерации. Его кандидатуру одобрили депутаты Заксобрания региона на заседании 8 октября.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

За Высокинского проголосовал 48 депутат. Таким образом, в течение ближайших пяти лет он будет представлять региональный парламент в верхней палате Федерального Собрания. Ранее эту функцию выполнял Аркадий Чернецкий.

Новому сенатору 48 лет. В 2000—2016 годах он работал в мэрии Екатеринбурга, пройдя путь до заместителя главы администрации. В феврале 2016-го — сентябре 2018 года являлся заместителем губернатора Свердловской области, а затем вплоть до декабря 2020 года — главой Екатеринбурга. Одним из его обещаний на этом посту было возрождение Краснознамённой группы. А после отставки с этой должности стал первым замгубернатора.