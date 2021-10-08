Стокгольм, 8 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Представители правительства Швеции считают, что больше людей должны ездить на велосипеде, чтобы противостоять кризису в области климата. Следовательно, необходимо определить общенациональный целевой показатель для данного средства передвижения и его объемов в будущем, что 7 октября кабинет министров поручил сделать Шведскому научно-исследовательскому институту автомобильных дорог и транспорта. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Велосипеды

В то же время, согласно данным агентства Traffic Analysis, поездки в общественном транспорте в Швеции в период пандемии упали примерно на 42%. В прошлом году на велодвижение приходилось 3% преодоленных шведами расстояний, и 15 процентов от всех поездок, где граждане не передвигались пешком. Однако цифры очень примерные, потому что езду на велосипеде трудно измерить.

В свою очередь правительство Швеции поручило установить четкие критерии по оценке движения с помощью велосипедов и определить общенациональный целевой показатель, а именно — сколько в процентном соотношении от всех передвижений в стране должно осуществляться с помощью велосипедов.