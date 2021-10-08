Джакарта, 8 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В полиции Индонезии заявили, что пять человек, которые погибли при проверке кабелей интернет сети, предположительно, подверглись воздействию опасных газов, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Ken Marshall Суматра. Индонезия

Главное управление национальной полиции направило на место происшествия команду центра судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты обнаружили в канализации опасные газы. Дальнейшие исследования проведут в лаборатории. Команда также взяла пробы воды и воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии несколько человек погибли при проверке кабельной интернет сети.