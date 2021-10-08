Уфа, 8 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. 13 новых автомобилей скорой медпомощи получили девять больниц Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

vitalykuzmin.net Скорая помощь

Сообщается, что эти автомобили были приобретены на средства федерального бюджета. Автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медпомощи и перевозки больных.

Три автомашины скорой помощи получила Республиканская станция скорой медпомощи и Центр медицины катастроф. Автомобили также отправились и в больницы Нефтекамска, Сибая, Кумертау и Октябрьского, а также в Белорецкую, Иглинская, Месягутовская, Балтачевская районные больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школы Башкирии получили еще 114 автобусов для перевозки детей.