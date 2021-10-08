Стокгольм, , 11:58 — REGNUM 7 октября Конституционный суд Польши постановил, что некоторые нормы ЕС нарушают Конституцию страны, а также объявил о примате польского законодательства над общеевропейским. Правительство Швеции с таким подходом Варшавы не согласно. Об этом министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен заявил в интервью телеканалу SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Все должны играть по одним и тем же правилам игры. Вы не можете выбирать, каким решениям следовать, а каким нет», — отметил Дальгрен.

Согласно Конституционному суду Польши, ЕС действует «способом, выходящим за рамки его компетенции».

»Это серьезный сигнал, говорящий о том, что они не уважают решения Европейского суда», — считает Дальгрен.

О потенциальном выходе Польши из ЕС министр отметил следующее:

«Нет, я так не думаю, я знаю, что польское население твердо поддерживает членство в ЕС. Я не думаю, что польское правительство захочет этому противиться».