Стокгольм, , 11:57 — REGNUM Полиция Швеции готовится к обеспечению должного уровня безопасности в Мальмё (лен Сконе, юг Швеции) в преддверии крупного форума, посвященному Холокосту, на следующей неделе. Так, в Швецию приедут главы правительств примерно из 50 стран. Об этом 8 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

Задача Полиции во время конференции заключается в обеспечение безопасного и надежного проведение форума, а также сведению к минимуму числа общественных беспорядков. Более с подробной информацией об изменении маршрутов автомобильного и общественного транспорта Полиция предоставит чуть позднее.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, которого также пригласили принять участие в форуме, затронет четыре основные темы: память о Холокосте, просвещение общественности о периоде Холокоста, антисемитизм в социальных сетях и борьба с антисемитизмом и другими проявлениями расизма.