Саратов, 8 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией вводится обязательная вакцинация от COVID-19. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова.

NIAID Вакцинация

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По решению Роспотребнадзора в регионе с 11 октября вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда граждан, которые заняты в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к работодателям с просьбой оказать содействие в проведении вакцинации для своих сотрудников.

«Нужно свести до минимума риски заболеваемости и обеспечить стабильное функционирование всех служб, компаний, организаций», — отметил глава региона, уточнив, что противостоять пандемии в полной мере позволит только вакцинация, позволяющая сформировать активный иммунитет к коронавирусу.

По мнению Радаева, в больших трудовых коллективах, где высокая контактность, это станет эффективной защитой от инфекции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 часть населения обязали пройти вакцинацию.

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