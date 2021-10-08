Москва, 8 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным доложил и реализации в крае проектов по благоустройству общественных пространств и строительству социально значимых объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 октября в правительстве региона.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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Глава Минстроя отметил хорошие темпы Камчатки по расселению аварийного жилья.

«По региональной программе за 2019−2021 годы нарастающим итогом расселено более 18 тыс. кв. м жилья, что составляет почти 118% от плана. Только за этот год переселено уже 300 граждан из 6,3 тыс. кв. м непригодного жилья», — сказал Ирек Файзуллин.

На контроле Минстроя РФ находится также строительство краевой больницы и международного аэропорта на Камчатке.

Власти региона приступили к разработке комплексного плана развития Петропавловска-Камчатского.

«Речь идёт о районах Култучного озера, исторической части города, а также района КП. ДОМ. РФ будет заниматься жилищным строительством, в том числе строительством арендного жилья», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки намерены активно реализовывать проекты по генерации зелёного водорода, в том числе на базе ветровой энергии, на основе геотермальной энергетики и энергии приливов. Губернатор края уверен, что это позволит региону перестать быть энергодефицитным и даже наоборот — получаемые излишки отправлять на экспорт. Об этом Владимир Солодов заявил по итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое провёл президент РФ Владимир Путин 6 октября.