Стокгольм, 8 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. По данным статистики Ассоциации риэлторов, цены на рынке жилья в Швеции выравниваются. Однако, как заявил 8 октября в эфире телеканала SVT генеральный директор агентства по продаже недвижимости Bjurfors в Стокгольме Фредрик Куллман, снижения цен ожидать не стоит.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Мы видим, что рынок адаптируется к новому уровню цен», — заявил Куллман.

Во время пандемии коронавируса цены на жилье в Швеции резко выросли, поскольку многие жители страны проводили больше времени дома и, соответственно, некоторые захотели приобрести себе новое жилье.

Так, в период с июля по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры, как и частные домовладения, в Швеции не изменились. В то же время стоит отметить, что до периода июль-сентябрь 2021 года они успели вырасти на 8 и 14% соответственно.