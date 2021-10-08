Ростов-на-Дону, 8 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Долги теплоснабжающих организаций Ростовской области за поставленный природный газ превысили 843 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Сумма долга увеличилась у МУП «Городское хозяйство» Таганрога (272,6 млн рублей), МУП «НТС» Новочеркасска (199,6 млн рублей) и МУП «Теплоэнерго» Азова (97,3 млн рублей). Предприятия нарушили график погашения просроченной дебиторской задолженности, утвержденный в августе 2020 года.

Из-за долгов под угрозой срыва находится начало отопительного сезона для ряда котельных теплоснабжающих организаций.